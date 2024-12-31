Суд признал законным заочный приговор иноагенту Панину за оправдание терроризма

В мае 2023 года он был объявлен в розыск. В феврале Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал иноагента Панина по обвинению за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Тогда сообщалось, что срок содержания под стражей артиста должен составить два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его фактического задержания в стране.

До этого суд в Москве заочно приговорил телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву к шести с половиной годам колонии за публичное оправдание терроризма, передает «РЕН ТВ».

Ранее Telegram-канале «Радиоточка НСН» сообщил, что Минский городской суд заочно приговорил комика Славу Комиссаренко к шести годам заключения за оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко.