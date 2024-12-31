Суд признал законным заочный приговор иноагенту Панину за оправдание терроризма
Суд признал законным заочный приговор, вынесенный актеру Алексею Панину (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные апелляционного военного суда.
26 сентября 2024 года второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима. Также актеру на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.
В мае 2023 года он был объявлен в розыск. В феврале Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал иноагента Панина по обвинению за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Тогда сообщалось, что срок содержания под стражей артиста должен составить два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его фактического задержания в стране.
До этого суд в Москве заочно приговорил телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву к шести с половиной годам колонии за публичное оправдание терроризма, передает «РЕН ТВ».
Ранее Telegram-канале «Радиоточка НСН» сообщил, что Минский городской суд заочно приговорил комика Славу Комиссаренко к шести годам заключения за оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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