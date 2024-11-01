Суд признал законным требование школ сдавать телефоны
Требование к школьникам об обязательной сдаче учителю смартфонов и других гаджетов перед началом урока Зюзинский суд Москвы признал законным, сообщает РИА Новости.
С иском обратилась мать учащейся, по мнению которой, таким образом, нарушается право собственности гражданина. Она просила признать незаконным пункт Правил внутреннего распорядка школы об обязательной сдаче мобильных телефонов. Судья в своем решении сослался на то, что Правила внутреннего распорядка были разработаны и утверждены в рамках федерального закона «Об образовании», и соответственно, не могут нарушать права граждан.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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