Суд признал законным требование школ сдавать телефоны

Требование к школьникам об обязательной сдаче учителю смартфонов и других гаджетов перед началом урока Зюзинский суд Москвы признал законным, сообщает РИА Новости.

«Блогерши и мудрость»: Учитель Ямбург назвал глупостью запрет телефонов в школе

С иском обратилась мать учащейся, по мнению которой, таким образом, нарушается право собственности гражданина. Она просила признать незаконным пункт Правил внутреннего распорядка школы об обязательной сдаче мобильных телефонов. Судья в своем решении сослался на то, что Правила внутреннего распорядка были разработаны и утверждены в рамках федерального закона «Об образовании», и соответственно, не могут нарушать права граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артем Житенев
ТЕГИ:МоскваСудШколаМобильные Телефоны

Горячие новости

Все новости

партнеры