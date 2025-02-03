Верховный суд отказал Блиновской в пересмотре спора с ФНС

Верховный суд России отказал в пересмотре спора с Федеральной налоговой службой касательно привлечения к ответственности за правонарушение блогеру, «королеве марафонов» Елене Блиновской. Об этом со ссылкой на суд сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Савеловский суд продлил арест Блиновской до мая

Отмечается, что доводы Блиновской сочли недостаточными для того, чтобы передать в Судебную коллегию Верховного суда кассационную жалобу. Вышестоящий суд не обнаружил каких-либо нарушений норм процессуального или материального права в рассмотрении дела.

Ранее Савеловский суд Москвы продлил арест имущества родственников Блиновской, а также счетов ее компаний до 2 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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