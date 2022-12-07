Суд признал законным приговор советнику главы «Роскосмоса» Сафронову
Приговор советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о госизмене признан законным, сообщает РИА Новости.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Московского городского суда, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Один из адвокатов Сафронова Даниил Никифоров заявил, что защита намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.
Ранее Мосгорсуд признал Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей и двум годам ограничения свободы после освобождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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