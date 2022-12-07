Суд признал законным приговор советнику главы «Роскосмоса» Сафронову

Приговор советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о госизмене признан законным, сообщает РИА Новости.

Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым»

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Московского городского суда, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Один из адвокатов Сафронова Даниил Никифоров заявил, что защита намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Ранее Мосгорсуд признал Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей и двум годам ограничения свободы после освобождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудПриговорГосизменаИван Сафронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры