Суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову за госизмену
23 октября 202318:16
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор осуждённому на 14 лет за госизмену основателю Group-IB Илье Сачкову, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.
«Приговор Мосгорсуда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», - постановил суд.
Таким образом, приговор Сачкову вступил в законную силу.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что не изучал уголовное дело Сачкова, однако он не верит в предательство бизнесмена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru