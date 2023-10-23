Суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову за госизмену

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор осуждённому на 14 лет за госизмену основателю Group-IB Илье Сачкову, сообщает РИА Новости.

Защита основателя Group-IB Сачкова намерена обратиться к Путину

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

«Приговор Мосгорсуда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», - постановил суд.

Таким образом, приговор Сачкову вступил в законную силу.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что не изучал уголовное дело Сачкова, однако он не верит в предательство бизнесмена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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