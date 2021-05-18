Суд признал законным отказ СК возбудить дело о возможном отравлении Навального
2-й Западный окружной военный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Алексея Навального на отказ Главного военного следственного управления возбуждать уголовное дело после ситуации с возможным отравлением оппозиционера, сообщает ТАСС.
Судья вынес решение о том, что постановление суда первой инстанции остается без изменений, в удовлетворении апелляционной жалобы защиты отказано.
Сообщается также, что Навальный и его представители не присутствовали на судебном заседании.
Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Владимира 8 июня рассмотрит иск Алексея Навального к ИК №3 во Владимирской области. По мнению Навального, действия сотрудников колонии, которые в апреле и мае текущего года не давали стороне защиты пользоваться личной техникой при посещениях, были незаконными.
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