Суд признал законным отказ СК возбудить дело о возможном отравлении Навального

2-й Западный окружной военный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Алексея Навального на отказ Главного военного следственного управления возбуждать уголовное дело после ситуации с возможным отравлением оппозиционера, сообщает ТАСС.

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Судья вынес решение о том, что постановление суда первой инстанции остается без изменений, в удовлетворении апелляционной жалобы защиты отказано.

Сообщается также, что Навальный и его представители не присутствовали на судебном заседании.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Владимира 8 июня рассмотрит иск Алексея Навального к ИК №3 во Владимирской области. По мнению Навального, действия сотрудников колонии, которые в апреле и мае текущего года не давали стороне защиты пользоваться личной техникой при посещениях, были незаконными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудыИскАлексей Навальный
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