Российские политологи: Суд Навального с Песковым не повлияет на выборы в Госдуму
Российские политологи Глеб Павловский и Алексей Чадаев считают, что суд Навального с Песковым не повлияют на информационную повестку перед выборами в Госдуму. По разным причинам.
Пресненский суд Москвы принял к производству иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщает «Интерфакс». В суде отметили, что досудебная подготовка по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, назначена на 27 мая.
Первый иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан 16 ноября. Оппозиционер требовал признать несоответствующими действительности слова представителя Кремля о том, что с политиком работают «специалисты ЦРУ», сообщает RT. Однако суд вернул иск, чтобы истец исправил выявленные ошибки и собрал полный пакет необходимых документов.
Глава Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что судебный процесс между заключенным Алексеем Навальным и официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым не окажет влияния на предвыборную кампанию в Государственную Думу РФ.
«Я не вижу возможности повлиять на повестку. Это просто демонстрация мнимой законности, которая всем достаточно ясна. И ясен исход суда – он негативный. Здесь ничего не будет. Это пузырь. Суд обещает то, чего не сделает. А Навальный сообщает о лжи в свой адрес. Это естественный жест человека, у которого мало возможности действовать, и этот жест будет услышан. Суд сымитирует справедливость. Это вряд ли будет иметь последствия», - заявил эксперт.
Политолог, генеральный директор аналитического центра «Московский Регион» Алексей Чадаев считает, что суд между оппозиционером и представителем Кремля – столкновение двух картин мира, которое не имеет отношения к предвыборной кампании в Госдуму. Об этом эксперт заявил в эфире НСН.
«Навальный пытается создать контекст, в котором есть его личное противостояние его и Путина. Все остальное в политике: выборы, Дума, партии – это рябь на воде. Есть битва двух йокодзун (богатырей (япон.) – прим. НСН). У Кремля задача противоположная. Есть выборы, партии, Дума – настоящая и важная работа. А есть всякая «агентура», которая мутит воду и смущает неокрепшие умы. Мы по мере расслабленного интереса реагируем на ее активность, но стремимся не давать им повода много о себе думать. Это две картины мира», - пояснил ситуацию собеседник НСН.
По его мнению, Чадаева, в обществе особого интереса к предстоящему суду также не возникнет.
«Как реагирует обыватель? Как на телевизор. На одном канале боевик, на другом – ситком, и он свайпает с канала на канал в зависимости от того, когда там начинаются рекламные перебивки. Поэтому в общем не важно, каким будет решение суда», - заявил политолог.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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