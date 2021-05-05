Российские политологи: Суд Навального с Песковым не повлияет на выборы в Госдуму

«Навальный пытается создать контекст, в котором есть его личное противостояние его и Путина. Все остальное в политике: выборы, Дума, партии – это рябь на воде. Есть битва двух йокодзун (богатырей (япон.) – прим. НСН). У Кремля задача противоположная. Есть выборы, партии, Дума – настоящая и важная работа. А есть всякая «агентура», которая мутит воду и смущает неокрепшие умы. Мы по мере расслабленного интереса реагируем на ее активность, но стремимся не давать им повода много о себе думать. Это две картины мира», - пояснил ситуацию собеседник НСН.

По его мнению, Чадаева, в обществе особого интереса к предстоящему суду также не возникнет.

«Как реагирует обыватель? Как на телевизор. На одном канале боевик, на другом – ситком, и он свайпает с канала на канал в зависимости от того, когда там начинаются рекламные перебивки. Поэтому в общем не важно, каким будет решение суда», - заявил политолог.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

