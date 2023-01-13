Суд признал незаконными нормы ручной клади у лоукостера «Победа»

Летом 2021 года Ространснадзор, в ходе внеплановой проверки, выявил, что авиакомпания уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади. Вместо устранения нарушения лоукостер оспорил предписание ведомства, дойдя в итоге до Верховного суда РФ, который заявил о нарушении прав пассажиров.

«Установление максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади», - говорится в решении ВС РФ.

В суде отметили, что применяемая «Победой» формулировка накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам дамской сумки и портфеля, что приводит к ухудшению качества обслуживания пассажиров.

Ранее Верховный суд РФ постановил, что генеральный директор компании не имеет права издавать приказы о поощрении самого себя, так как это приводит к конфликту интересов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

