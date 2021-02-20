Приговор Навальному о замене срока на реальный вступил в силу

Постановление об отмене условного осуждения политика Алексея Навального и замене его на реальный срок вступило в законную силу.

Сегодня Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию, признал законным предыдущее решение. Навальный проведет в колонии около 2,5 лет. Ранее обвинение попросило вычесть из срока Навального, получившего 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», еще полтора месяца, проведенные им под домашним арестом.

Защита Навального назвала решение ЕСПЧ основанием для освобождения

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Об этом попросила ФСИН из-за многочисленных нарушений, допущенных Навальным по условиям прохождения испытательного срока.

Сегодня же в Бабушкинском суде Москвы состоится второе заседание с участием Навального. На этот раз по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. На предыдущем заседании прокурор попросила для политика наказание в виде штрафа размером в 950 тыс. рублей.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры