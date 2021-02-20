Приговор Навальному о замене срока на реальный вступил в силу

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Об этом попросила ФСИН из-за многочисленных нарушений, допущенных Навальным по условиям прохождения испытательного срока.

Сегодня же в Бабушкинском суде Москвы состоится второе заседание с участием Навального. На этот раз по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. На предыдущем заседании прокурор попросила для политика наказание в виде штрафа размером в 950 тыс. рублей.



