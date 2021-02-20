Приговор Навальному о замене срока на реальный вступил в силу
Постановление об отмене условного осуждения политика Алексея Навального и замене его на реальный срок вступило в законную силу.
Сегодня Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию, признал законным предыдущее решение. Навальный проведет в колонии около 2,5 лет. Ранее обвинение попросило вычесть из срока Навального, получившего 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», еще полтора месяца, проведенные им под домашним арестом.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Об этом попросила ФСИН из-за многочисленных нарушений, допущенных Навальным по условиям прохождения испытательного срока.
Сегодня же в Бабушкинском суде Москвы состоится второе заседание с участием Навального. На этот раз по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. На предыдущем заседании прокурор попросила для политика наказание в виде штрафа размером в 950 тыс. рублей.
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