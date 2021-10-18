Суд признал «Мужское государство» экстремистским

Ранее СМИ сообщали, что «Мужское государство» стоит за атакой на одну из сетей доставки ресторанной еды «из-за ЛГБТ-пропаганды». Отмечены также случаи угрозы со стороны активистов движения женщинам.

В декабре 2018 года создатель интернет-сообщества «Мужское государство» Позднякова был осуждён на два года лишения свободы условно за экстремистские действия, однако в марте 2019 года активист – националист был освобожден от наказания после частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой получил приговор.

