Суд признал «Мужское государство» экстремистским

Суд Нижнего Новгорода признал экстремистским общественное объединение «Мужское государство». Деятельность организации запрещена на территории России. Иск подала прокуратура Нижегородской области.

Ранее стало известно, что основатель объединения Владислав Поздняков не явился на судебное заседание. Вместе с Поздняковым ответчиками проходят также двое его соратников - Дмитрий Губанов и Игорь Носов.

Страх и ужас. Организатор рэп-баттлов боится продления ареста Хованского

Ранее СМИ сообщали, что «Мужское государство» стоит за атакой на одну из сетей доставки ресторанной еды «из-за ЛГБТ-пропаганды». Отмечены также случаи угрозы со стороны активистов движения женщинам.

В декабре 2018 года создатель интернет-сообщества «Мужское государство» Позднякова был осуждён на два года лишения свободы условно за экстремистские действия, однако в марте 2019 года активист – националист был освобожден от наказания после частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой получил приговор.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:Нижний НовгородЭкстремизмСуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры