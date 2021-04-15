Суд признал Любовь Соболь виновной в проникновении в чужую квартиру

В ходе судебных прений прокурор запросил для Соболь один год исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.

Любовь Соболь пыталась проникнуть в квартиру Галины Субботиной 21 декабря 2020 года. Там она искала предполагаемого отравителя Алексея Навального - Константина Кудрявцева.

