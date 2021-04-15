Суд признал Любовь Соболь виновной в проникновении в чужую квартиру

Мировой суд Москвы признал виновной юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь в незаконном проникновении в чужую квартиру, сообщает корреспондент ТАСС.

Любовь Соболь осудили по части второй статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»). По словам судьи, она выступила исполнителем преступления, а не его организатором.

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В ходе судебных прений прокурор запросил для Соболь один год исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.

Любовь Соболь пыталась проникнуть в квартиру Галины Субботиной 21 декабря 2020 года. Там она искала предполагаемого отравителя Алексея Навального - Константина Кудрявцева.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Фонд Борьбы С КоррупциейАлексей НавальныйСуд
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