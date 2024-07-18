Суд признал изображение купюры на туалетной бумаге оскорблением верующих

Объявление о продаже туалетной бумаги с изображением тысячерублёвой купюры было признано запрещённым к распространению. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял Преображенский суд Москвы.

Первую смываемую втулку для туалетной бумаги разработали в России

Согласно материалам дела, Преображенская межрайонная прокуратура обнаружила объявление в одном из интернет-магазинов. В ведомстве отметили, что на тысячерублёвой купюре изображён памятник Ярославу Мудрому, который отнесён РПЦ к числу святых.

В прокуратуре посчитали, что таким образом нанесение изображения купюры на туалетную бумагу «оскорбляет религиозные чувства верующих».

Суд с доводами истца согласился и удовлетворил его требования. Решение вступило в силу.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил «Радиоточке НСН», что из-за высокой инфляции в России пора выпускать не только десятитысячную, но и двадцатитысячную купюру.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Оскорбление Чувств ВерующихЗапретМоскваСудКупюры

Горячие новости

Все новости

партнеры