Первую смываемую втулку для туалетной бумаги разработали в России

Как сообщает пресс-служба компании, разработка велась при содействии с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.

«Архбум тиссью групп» (Калужская область) вывела на рынок продукты линейки туалетной бумаги бренда Soffione со смываемой втулкой», - говорится в сообщении.

Ранее шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены, в том числе под брендом Zewa, который предлагал в РФ туалетную бумагу со смываемой втулкой, продала свой российский бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».