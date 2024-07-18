Первую смываемую втулку для туалетной бумаги разработали в России
Предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий «Архбум тиссью групп» разработало первую в России смываемую втулку для туалетной бумаги.
Как сообщает пресс-служба компании, разработка велась при содействии с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.
«Архбум тиссью групп» (Калужская область) вывела на рынок продукты линейки туалетной бумаги бренда Soffione со смываемой втулкой», - говорится в сообщении.
Ранее шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены, в том числе под брендом Zewa, который предлагал в РФ туалетную бумагу со смываемой втулкой, продала свой российский бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru