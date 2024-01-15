Суд признал экс-губернатора Челябинской области банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом экс-губернатора региона Бориса Дубровского и открыл процедуру реализации его имущества.

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Дубровский ушел со своего поста по официальным данным добровольно. Против него возбуждали уголовное дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, хотя сторона чиновника заявила, что позже дело закрыли как незаконное.

Подробности банкротства не уточняются. Инициатором запуска процедуры стало АО «Производственное объединение "Монтажник» с требованиями на 34 миллиона рублей.

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ГубернаторЧелябинская ОбластьБанкротство

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