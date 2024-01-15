СМИ: В подлоге о банкротстве СПБ Биржи заявили о ее долгах на 435 миллионов рублей

В ноябре стало известно, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве. Позже представитель площадки опроверг эту информацию, указав, что финансовое состояние биржи устойчиво. Арбитражный суд Москвы отказался принять документы о банкротстве, в которых не было указано имя заявителя, отмечает телеканал «360». Сама СПБ Биржа заявила о намерении обратиться в полицию из-за инцидента с заявлением, напоминает «Свободная пресса».

По данным РБК, в переданном в суд документе отмечалось, что биржа якобы задолжала 435 млн рублей Сбербанку и ВТБ, а также не может исполнять свои обязательства из-за санкций. При этом СПБ Биржа утверждает, что не имеет таких долгов. По данным организации, подпись и печать в заявлении были «скомпрометированы».

