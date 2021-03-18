Суд присяжных рассмотрит дело красноярского бизнесмена Быкова

По словам защитника, слушание состоится при участии шести присяжных заседателей. Закрытый отбор присяжных пройдет 12 апреля, при этом судебное заседание будет открытым.

Быкова арестовали в мае 2020 года. По данным следствия, бизнесмен в период с 1993 по 1995 год сплотил вокруг себя организованную преступную группу с целью захвата лидирующих позиций в криминальной среде. Предприниматель подозревается в организации убийств участников своей ОПГ, Войтенко и Наумова, отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, в августе 2020 года против Быкова возбудили уголовное дело по факту организации убийства учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в Красноярске в 2004 году, напоминает RT.

