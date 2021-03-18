Суд присяжных рассмотрит дело красноярского бизнесмена Быкова

Суд присяжных рассмотрит дело предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийств жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Прохорова.

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийств

По словам защитника, слушание состоится при участии шести присяжных заседателей. Закрытый отбор присяжных пройдет 12 апреля, при этом судебное заседание будет открытым.

Быкова арестовали в мае 2020 года. По данным следствия, бизнесмен в период с 1993 по 1995 год сплотил вокруг себя организованную преступную группу с целью захвата лидирующих позиций в криминальной среде. Предприниматель подозревается в организации убийств участников своей ОПГ, Войтенко и Наумова, отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, в августе 2020 года против Быкова возбудили уголовное дело по факту организации убийства учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в Красноярске в 2004 году, напоминает RT.

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ФОТО: Следственный комитет России / sledcom.ru
ТЕГИ:КрасноярскУголовное ДелоУбийствоСуд
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