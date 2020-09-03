Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийств

Следственные органы Красноярского края и Хакасии предъявили предпринимателю Анатолию Быкову окончательное обвинение по статье об организации убийства двух человек, сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, в 1994 году у Быкова возник конфликт из-за денег с членом его «преступной группировки» Александром Наумовым, и когда рядом с автомобилем бизнесмена произошёл взрыв, он решил, что его пытались убить Наумов и его приятель Кирилл Войтенко. Как утверждают в СК, Быков поручил убийство Владимиру Татаренкову, который впоследствии и дал показания на него.

Обвиняемый и потерпевшие по делу ещё не ознакомились с материалами уголовного дела. К слову, в отношении Быкова расследуются ещё два уголовных дела – об организации заказного убийства учредителя компании по утилизации промышленных отходов и руководстве преступным сообществом.

Как напоминает телеканал «360», Быков в 1990-х годах был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, а также избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2000-м году его признали виновным в организации покушения на убийство и незаконном приобретении оружия, приговорив к шести с половиной годам условно. Впоследствии формулировка обвинения изменилась на подстрекательство к убийству.

