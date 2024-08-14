Суд приступит к рассмотрению по существу дела Блиновской 30 августа

30 августа суд начнет рассмотрение уголовного дела против блогера Елены Блиновской. Судебное заседание будет открытым для журналистов, указано в электронной картотеке дел Мосгорсуда.

Ранее Савеловский суд провел предварительное заседание по делу Елены Блиновской в закрытом режиме.

Блиновская выплатила 230 млн рублей долга перед налоговой

27 апреля 2023 года Елена Блиновская была задержана при попытке выехать из страны на арендованном автомобиле. Ей предъявлены обвинения по статьям 198, 174.1 и 187 УК РФ: уклонение от уплаты налогов, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей.

После ужесточения обвинений блогер частично признала свою вину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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