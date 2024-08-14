Суд приступит к рассмотрению по существу дела Блиновской 30 августа
30 августа суд начнет рассмотрение уголовного дела против блогера Елены Блиновской. Судебное заседание будет открытым для журналистов, указано в электронной картотеке дел Мосгорсуда.
Ранее Савеловский суд провел предварительное заседание по делу Елены Блиновской в закрытом режиме.
27 апреля 2023 года Елена Блиновская была задержана при попытке выехать из страны на арендованном автомобиле. Ей предъявлены обвинения по статьям 198, 174.1 и 187 УК РФ: уклонение от уплаты налогов, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей.
После ужесточения обвинений блогер частично признала свою вину, передает «Радиоточка НСН».
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