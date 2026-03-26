Суд приступит к рассмотрению иска Долиной к аферистам 31 марта
26 марта 202608:50
Столичный Балашихинский суд в марте начнет рассмотрение иска певицы Ларисы Долиной о взыскании средств с мошенников, осужденных за аферу с квартирой артистки в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.
«Беседа по иску назначена на 31 марта», - указано в сообщении.
Ранее Долина подала иск о взыскании имущественного вреда в размере более 176 млн рублей с четырех фигурантов дела о мошенничестве с продажей квартиры певицы в Хамовниках. В марте стало известно, что Балашихинский суд принял заявление к производству, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Своя «Нобелевка» и квоты на Голливуд: Что Путин пообещал деятелям культуры
- В ЛНР автобус съехал с трассы в частное подворье, пострадали четыре человека
- Суд приступит к рассмотрению иска Долиной к аферистам 31 марта
- Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, летевших на Москву
- Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе
- В Бангладеш 18 человек погибли при падении автобуса в реку
- Сильнейший удар: Чем ответит Иран на наземную операцию США
- Писториус заявил о необходимости делать НАТО «более европейской»
- Над регионами России сбили 125 украинских беспилотников
- СМИ: Иран укрепляет остров Харк на случай атаки США