Суд приступит к рассмотрению иска Долиной к аферистам 31 марта

Столичный Балашихинский суд в марте начнет рассмотрение иска певицы Ларисы Долиной о взыскании средств с мошенников, осужденных за аферу с квартирой артистки в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Беседа по иску назначена на 31 марта», - указано в сообщении.

Ранее Долина подала иск о взыскании имущественного вреда в размере более 176 млн рублей с четырех фигурантов дела о мошенничестве с продажей квартиры певицы в Хамовниках. В марте стало известно, что Балашихинский суд принял заявление к производству, пишет 360.ru.

ФОТО: ТАСС
