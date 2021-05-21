Суд приостановил на неделю работу ЦДМ, где собралась толпа фанатов «Майора Грома»
Работа Центрального детского магазина (ЦДМ) в Москве, в котором 16 мая произошло столпотворение фанатов фильма «Майор Гром: Чумной доктор», решением суда приостановлена на семь суток, сообщают РИА Новости.
Суд обосновал такое решение нарушением норм по профилактике коронавируса в ЦДМ.
18 мая стало известно, что Роспотребнадзор за нарушение профилактических мер опечатал ЦДМ, ввел временный запрет на его деятельность и передал дело в Тверской районный суд Москвы.
Как сообщалось, 16 мая на автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном детском магазине пришли тысячи людей.
Встречу запланировали на 12 часов, однако еще до начала мероприятия появились сообщения о длинных очередях и давке. По данным СМИ, в ЦДМ пришли более пяти тысяч человек.
Вскоре после начала автограф-сессии команда Bubble Comics, по комиксам которой снимался фильм, попросили гостей разойтись. Bubble Comics отметили, что кто-то вызвал полицию. Мероприятие пришлось прервать, одного из организаторов допросили в отделе полиции.
Роспотребнадзор заявил, что проведет проверку на соблюдение ограничительных мер против коронавируса. Создатели фильма извинились перед фанатами и пообещали придумать альтернативу автограф-сессии.
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в диалоге с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что такое произошло из-за просчета организаторов. По его предположению, никто не ожидал, что на встречу с актерами фильма придет такое большое количество людей.
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