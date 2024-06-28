Суд приостановил деятельность суши-бара в Курске, где отравились 13 человек

Ленинский районный суд Курска приостановил на два месяца деятельность суши-бара «Sushi King» по подозрению в массовом отравлении продукцией заведения.

У отравившихся в суши-баре в Курске обнаружили сальмонеллу

Как уточняет объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, речь идёт о суши-баре, который расположен в Курске на улице Студенческой.

Суд признал владельца заведения ИП Растама Мохаммада Шарифа Исмаиловича виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре заявили, что продукцией сети суши-баров «Sushi King» в Курске отравились 13 человек, сообщает РЕН ТВ. Восемь из них попали в стационар в состоянии средней тяжести.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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