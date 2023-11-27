Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам лишения свободы
Журналистку, администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.
Прокурор запрашивал 14 лет колонии. Под домашний арест подсудимую переводить отказались, несмотря на хронические заболевания, сахарный диабет и престарелую мать: журналистка просидела в СИЗО год. Пиарщицу Telegram-канала Ольгу Архарову приговорили к 4,5 годам лишения свободы
Прокуратура считает приговор обоснованным и не будет его обжаловать, сообщил прокурор. Баязитова назвала свой приговор «оправдательным», отмечает RT.
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