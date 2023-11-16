Художницу Скочиленко приговорили к семи годам колонии за фейки об армии

Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга вынес приговор художнице Александре Скочиленко. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба судов города.

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Следствие доказало вину Скочиленко в распространении фейков о российской армии. Так, в марте прошлого года художница заменила ряд ценников в магазине «Перекресток» на антивоенные стикеры.

Скочиленко пребывает в СИЗО с апреля 2022 года. Она страдает рядом заболеваний: в частности, у нее порок сердца, киста в правом яичнике и целиакия (непереносимость глютена).

Ранее столичный Басманный суд заочно приговорил издателя «Медиазоны» (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен в список физлиц-иноагентов) к 8,5 годам заключения по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / t.me/skochilenko_sud
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