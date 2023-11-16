Художницу Скочиленко приговорили к семи годам колонии за фейки об армии

Следствие доказало вину Скочиленко в распространении фейков о российской армии. Так, в марте прошлого года художница заменила ряд ценников в магазине «Перекресток» на антивоенные стикеры.

Скочиленко пребывает в СИЗО с апреля 2022 года. Она страдает рядом заболеваний: в частности, у нее порок сердца, киста в правом яичнике и целиакия (непереносимость глютена).

Ранее столичный Басманный суд заочно приговорил издателя «Медиазоны» (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен в список физлиц-иноагентов) к 8,5 годам заключения по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

