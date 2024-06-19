Суд приговорил убийцу Захарченко и Моторолы к срокам вплоть до пожизненного

Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на бывшего лидера ДНР Александра Захарченко и убийстве командира батальона Моторолы, сообщает РИА Новости.

На скамье подсудимых находились Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Прокурор требовал для них сроки наказания от 24 лет до пожизненного заключения в колонии строгого режима.

Обвиняемым в убийстве «Моторолы» запросили от 24 лет до пожизненного

Судья объявил, что по совокупности преступлений Погорелову назначается пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Александр Тимошенко получил 12 лет лишения свободы, Артем Ен был приговорен к 17 годам, а Василий Чурилов — к 13 годам в колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассЛНРДНРАлександр ЗахарченкоУбийство

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