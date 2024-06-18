Обвиняемым в убийстве «Моторолы» запросили от 24 лет до пожизненного
Гособвинение потребовало наказания от 24 лет лишения свободы до пожизненного заключения для подсудимых по делу об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (известного как «Моторола») и покушении на лидера ДНР Александра Захарченко, сообщает РИА Новости.
Прокурор запросил пожизненное заключение для обвиняемого Александра Погорелова, 29 лет лишения свободы для Василия Чурилова, 28 лет для Артема Ене и 24 года для Александра Тимошенко с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
По версии следствия, Погорелов и Тимошенко сотрудничали с украинскими спецслужбами, передавая данные о расположении военной техники в ДНР. Следствие также считает, что они организовали убийство командира «Спарты» Арсена Павлова, используя Чурилова для сбора информации о его передвижениях.
Помимо этого, Погорелов пытался убить главу ДНР, поместив взрывчатку в ресторане «Пушкин» в Донецке в августе 2017 года, что было предотвращено, передает «Радиоточка НСН».
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