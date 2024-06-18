Обвиняемым в убийстве «Моторолы» запросили от 24 лет до пожизненного

Гособвинение потребовало наказания от 24 лет лишения свободы до пожизненного заключения для подсудимых по делу об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (известного как «Моторола») и покушении на лидера ДНР Александра Захарченко, сообщает РИА Новости.

Прокурор запросил пожизненное заключение для обвиняемого Александра Погорелова, 29 лет лишения свободы для Василия Чурилова, 28 лет для Артема Ене и 24 года для Александра Тимошенко с отбыванием наказания в колонии строгого режима.