Саркози требуют приговорить к трем годам тюрьмы условно

Прокуратура потребовала приговорить экс-президент Франции Николя Саркози к трем годам лишения свободы условно по делу о прослушке, сообщает РИА Новости.

В марте 20221 года парижский суд признал политика виновным в коррупции и торговле влиянием, приговорив его к трем годам тюрьмы.

Обвинители утверждают, что Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу (бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда) в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal.

Также суд Парижа в сентябре 2021 года признал Саркози виновным в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года и приговорил его к году лишения свободы.

Суд установил, что Саркози проигнорировал предупреждения бухгалтеров и превысил установленные законом лимиты расходов на избирательную кампанию. Она обошлась Саркози в €42,7 млн, что примерно в два раза больше, чем разрешено, уточняет Bloomberg.

