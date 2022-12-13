Саркози требуют приговорить к трем годам тюрьмы условно
Прокуратура потребовала приговорить экс-президент Франции Николя Саркози к трем годам лишения свободы условно по делу о прослушке, сообщает РИА Новости.
В марте 20221 года парижский суд признал политика виновным в коррупции и торговле влиянием, приговорив его к трем годам тюрьмы.
Обвинители утверждают, что Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу (бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда) в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal.
Также суд Парижа в сентябре 2021 года признал Саркози виновным в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года и приговорил его к году лишения свободы.
Суд установил, что Саркози проигнорировал предупреждения бухгалтеров и превысил установленные законом лимиты расходов на избирательную кампанию. Она обошлась Саркози в €42,7 млн, что примерно в два раза больше, чем разрешено, уточняет Bloomberg.
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