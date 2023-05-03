Суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии
Минский областной суд в Белоруссии приговорил бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к 8 годам заключения по делу о заговоре для захвата власти. Об этом сообщает БЕЛТА.
Прокуратура запрашивала для Протасевича 10 лет колонии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом других фигурантов дела, основателя проекта Степана Путило и бывшего редактора Яна Рудика, хотели приговорить к 20 и 19 годам тюрьмы; суд принял соответствующее решение.
По данным следствия, фигуранты дела, находясь преимущественно в Польше, с 2020 года исполняли план заговора с целью захвата власти в Белоруссии неконституционным путем. Обвиняемые публиковали в Telegram-каналах материалы, «имеющие деструктивные цели», и призывали протестно настроенных подписчиков к совершению терактов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru