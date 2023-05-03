Суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии

Прокуратура запрашивала для Протасевича 10 лет колонии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом других фигурантов дела, основателя проекта Степана Путило и бывшего редактора Яна Рудика, хотели приговорить к 20 и 19 годам тюрьмы; суд принял соответствующее решение.

По данным следствия, фигуранты дела, находясь преимущественно в Польше, с 2020 года исполняли план заговора с целью захвата власти в Белоруссии неконституционным путем. Обвиняемые публиковали в Telegram-каналах материалы, «имеющие деструктивные цели», и призывали протестно настроенных подписчиков к совершению терактов.

