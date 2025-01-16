Суд приговорил подростка в Москве к шести годам за поджог на железной дороге

Мосгорсуд вынес приговор подростку, обвиняемому в диверсии на железнодорожных путях в Москве. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов.

По его словам, молодой человек получил шесть лет лишения свободы в воспитательной колонии.