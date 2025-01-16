Суд приговорил подростка в Москве к шести годам за поджог на железной дороге

Мосгорсуд вынес приговор подростку, обвиняемому в диверсии на железнодорожных путях в Москве. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов.

По его словам, молодой человек получил шесть лет лишения свободы в воспитательной колонии.

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По данным следствия, подросток 2006 года рождения вступил в переписку с неустановленными лицами, придерживавшимися проукраинских взглядов. Ему предлагали действовать в интересах Украины, предоставляя инструкции по изготовлению горючих смесей и взрывных устройств. В феврале 2023 года он совершил поджог шкафа-концентратора на железнодорожной станции «Кунцево-1».

Козлов отметил, что одной из мер борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступления террористической направленности могло бы стать ограничение поисковых систем, исключающее доступ к запрещенным сайтам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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