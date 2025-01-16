Суд приговорил подростка в Москве к шести годам за поджог на железной дороге
Мосгорсуд вынес приговор подростку, обвиняемому в диверсии на железнодорожных путях в Москве. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов.
По его словам, молодой человек получил шесть лет лишения свободы в воспитательной колонии.
По данным следствия, подросток 2006 года рождения вступил в переписку с неустановленными лицами, придерживавшимися проукраинских взглядов. Ему предлагали действовать в интересах Украины, предоставляя инструкции по изготовлению горючих смесей и взрывных устройств. В феврале 2023 года он совершил поджог шкафа-концентратора на железнодорожной станции «Кунцево-1».
Козлов отметил, что одной из мер борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступления террористической направленности могло бы стать ограничение поисковых систем, исключающее доступ к запрещенным сайтам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества
- Волонтеры в Анапе жалуются на головную боль и тошноту
- Трамп назначил Войта, Сталлоне и Гибсона спецпосланниками в Голливуде
- США сняли санкции с дочери Анатолия Сердюкова
- Финская разведка заявила об угрозе НАТО из-за реформ в российской армии
- Суд приговорил подростка в Москве к шести годам за поджог на железной дороге
- Ребенок, найденный в московском подъезде, находится в безопасности
- Постояльцы санатория в Красноярском крае могли отравиться омлетом
- СМИ: Дания планирует построить военную базу в Гренландии для демонстрации силы
- Глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева покидает свой пост
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru