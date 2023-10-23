Суд приговорил к 8 годам бывших министра туризма и главу правительства Северной Осетии

Они обвиняются в растрате 180 миллионов рублей. Кроме того, Диамбекова и Такоева приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей каждого.

Суд арестовал злоумышленников еще в августе.

Ранее также был задержан генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аид Габараев, напоминает «Радиоточка НСН».

