Суд приговорил к 8 годам бывших министра туризма и главу правительства Северной Осетии

Суд приговорил к восьми годам колонии бывших министра туризма и экс-председателя правительства Северной Осетии Диамбекова и Такоева за растрату.

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Они обвиняются в растрате 180 миллионов рублей. Кроме того, Диамбекова и Такоева приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей каждого.

Суд арестовал злоумышленников еще в августе.

Ранее также был задержан генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аид Габараев, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Северная ОсетияПриговорСуд

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