Суд приговорил к 8 годам бывших министра туризма и главу правительства Северной Осетии
23 октября 202315:12
Суд приговорил к восьми годам колонии бывших министра туризма и экс-председателя правительства Северной Осетии Диамбекова и Такоева за растрату.
Они обвиняются в растрате 180 миллионов рублей. Кроме того, Диамбекова и Такоева приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей каждого.
Суд арестовал злоумышленников еще в августе.
Ранее также был задержан генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аид Габараев, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru