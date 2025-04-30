Шойгу: Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от ИГИЛ и «Аль-Каиды»

Он отметил, что речь также идёт от связанных с ними террористических и экстремистских организациях.

«Действуя на Ближнем Востоке, в Африке, Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии, они демонстрируют способность быстро приспосабливаться к меняющимся геополитическим условиям», - подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что до 95% жертв терактов приходится на Африку, Ближний Восток и Южную Азию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что один из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) был ликвидирован в Ираке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».