Шойгу: Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от ИГИЛ и «Аль-Каиды»
Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от запрещённых в России террористических организаций ИГИЛ и «Аль-Каида». Как пишет РИА Новости, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что речь также идёт от связанных с ними террористических и экстремистских организациях.
«Действуя на Ближнем Востоке, в Африке, Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии, они демонстрируют способность быстро приспосабливаться к меняющимся геополитическим условиям», - подчеркнул Шойгу.
Он добавил, что до 95% жертв терактов приходится на Африку, Ближний Восток и Южную Азию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что один из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) был ликвидирован в Ираке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru