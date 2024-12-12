Суд приговорил бывшего военкома Якутска к десяти годам колонии за взятки

В Якутске бывшего военного комиссара приговорили к десяти годам колонии за получение взяток от призывников, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2022 год осужденный в составе организованной группы получил от восьми человек 892 тыс. рублей за освобождение от службы в армии.