Суд приговорил бывшего военкома Якутска к десяти годам колонии за взятки
В Якутске бывшего военного комиссара приговорили к десяти годам колонии за получение взяток от призывников, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2022 год осужденный в составе организованной группы получил от восьми человек 892 тыс. рублей за освобождение от службы в армии.
Якутский городской суд признал его виновным в шести эпизодах получения взятки организованной группой и двух эпизодах получения взятки в крупном размере.
Обвиняемый частично признал вину только по одному из восьми пунктов обвинения. Помимо тюремного срока, суд наложил на него десятилетний запрет на работу в государственных структурах и обязал возместить сумму взяток, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru