При обыске у арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег

В рамках расследования дела о получении взятки следователи изъяли крупную сумму денег в ходе обыска у военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, сообщили РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материале уточняется, что речь идет о денежных средствах, в том числе, в иностранной валюте.

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В период с ноября 2022 года по июнь 2023-го Тригилев совместно с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорем Титовцом, а также врачом Аксеновой, действуя в составе организованной группы, получили от трех лиц взятки за подтверждение заболеваний, которые освобождали их от прохождения срочной военной службы.

Тригилев был арестован Замоскворецкий районным судом в начале июля. Мужчине вменяют три эпизода получения взятки, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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