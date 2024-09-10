При обыске у арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег

В рамках расследования дела о получении взятки следователи изъяли крупную сумму денег в ходе обыска у военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, сообщили РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материале уточняется, что речь идет о денежных средствах, в том числе, в иностранной валюте.