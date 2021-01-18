Суд приговорил аспиранта МГУ к 6 годам колонии за нападение на офис «Единой России»
Суд приговорил к шести годам колонии общего режима аспиранта МГУ Азата Мифтахова за нападение на офис партии «Единая Россия» в Москве. Он признан виновным в «хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти».
Адвокат аспиранта механико-математического факультета Светлана Сидоркина заявила, что намерена обжаловать приговор.
Еще двое фигурантов дела – Елена Горбань и Андрей Ейкин – приговорены к четырем и двум годам соответственно, передает RT.
Инцидент произошел в январе 2018 года. Как выяснило следствие, несколько человек разбили окно в одном из столичных офисов партии и бросили дымовую шашку.
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