Суд приговорил аспиранта МГУ к 6 годам колонии за нападение на офис «Единой России»

Суд приговорил к шести годам колонии общего режима аспиранта МГУ Азата Мифтахова за нападение на офис партии «Единая Россия» в Москве. Он признан виновным в «хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти».

Адвокат аспиранта механико-математического факультета Светлана Сидоркина заявила, что намерена обжаловать приговор.

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Еще двое фигурантов дела – Елена Горбань и Андрей Ейкин – приговорены к четырем и двум годам соответственно, передает RT.

Инцидент произошел в январе 2018 года. Как выяснило следствие, несколько человек разбили окно в одном из столичных офисов партии и бросили дымовую шашку.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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