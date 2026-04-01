Смолов призвал футболистов не посещать питейные заведения
Молодым футболистам не следует посещать «то самое кафе у Лубянки» в Москве. Как сообщает ТАСС, об этом заявил экс-игрок сборной России Фёдор Смолов.
После суда по делу о драке в кафе он указал, что спортсменам необходимо вовсе «воздержаться от посещения питейных заведений».
«Рекомендую им сосредоточиться на футболе», - заключил спортсмен.
Речь идёт о кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, где в 2025 году Смолов подрался с одним из посетителей. Здесь же в 2018 году произошла драка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, за что они получили реальные тюремные сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
