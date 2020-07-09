Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии

Верховный суд РФ прекратил производство по иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, который оспаривал указ о досрочном прекращении его полномочий. Как отмечает РИА Новости, в ходе заседания представитель Игнатьева заявил ходатайство о замене истца на супругу экс-губернатора. Суд отказал в уловлетворении ходатайства, а также постановил прекратить производство.

Напомним, 20 мая ВС принял к производству исковое заявление Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в той части, в которой бывший глава региона оспаривал указ главы государства о досрочном прекращении его полномочий. При этом суд отказался рассматривать исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии.

Игнатьев был отправлен в отставку с поста главы Чувашии после того, как в интернете появилось видео, на котором он заставляет офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, врученной властями региона ведомству.

18 июня стало известно о кончине Игнатьева. По словам медиков, он умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии, отмечает RT.