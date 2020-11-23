Суд прекратил производство по иску потерпевших к Михаилу Ефремову

В сообщении отмечается, что стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, и оно было полностью удовлетворено судьей.

Представителей Ефремова на судебном заседании не было.

На прошлой неделе адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал телеканалу «360», что никакого перемирия сторон нет, а тем более прошения о помиловании.



