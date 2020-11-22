В Сети появились первые фото Михаила Ефремова в белгородском СИЗО

Фотографии актера Михаила Ефремова, который находится в белгородском СИЗО перед отправкой в колонию за смертельное ДТП, появились на сайте Белгородской и Старооскольской епархии, сообщает РИА Новости.

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Известно, что Ефремов участвовал в молебне, который служил в храме святителя Николая Чудотворца в СИЗО-3 УФСИН митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Также на богослужении присутствовали представители пенитенциарной системы - замначальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 г. Белгорода Александр Калугин, сотрудники исправительного учреждения, осужденные из хозяйственного отряда. А также протоиерей Иоанн Борчук.

В белгородском СИЗО актер находится на карантине. Затем его этапируют в колонию.

Напомним, смертельное ДТП с участием машины актера Михаила Ефремова произошло 8 июня. В результате столкновения погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима. Адвокаты артиста намерены подать кассационную жалобу и изменить меру наказания.

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Фото: beleparh.ru
ТЕГИ:БелгородСИЗОМихаил Ефремов
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