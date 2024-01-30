Суд прекратил дело Лигалайза о дискредитации армии
Дело рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков) о дискредитации Вооруженных сил России прекращено из-за истечения сроков давности. Об этом говорится на сайте Бутырского суда Москвы.
По этому делу музыканту грозил штраф до 50 тысяч рублей.
Ранее СМИ сообщали, что поводом для судебной проверки стали обращения «общественников» из-за клипа музыканта на трек «Мир! Вашему! Дому!». Ролик был опубликован на YouTube летом 2023 года.
По данным ТАСС, прокуратура решила проверить ролик по статье о производстве и распространении экстремистских материалов.
Осенью клип был удален с видеохостинга.
Ранее сегодня депутат Госдумы Андрей Луговой пригрозил, что группу «Би-2» в случае депортации из Таиланда с распростертыми объятиями примут в России «и в прямом, и в переносном смысле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru