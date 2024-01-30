Суд прекратил дело Лигалайза о дискредитации армии

Дело рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков) о дискредитации Вооруженных сил России прекращено из-за истечения сроков давности. Об этом говорится на сайте Бутырского суда Москвы.

По этому делу музыканту грозил штраф до 50 тысяч рублей.

Депутат Луговой пригрозил группе «Би-2» тюрьмой в случае депортации в Россию

Ранее СМИ сообщали, что поводом для судебной проверки стали обращения «общественников» из-за клипа музыканта на трек «Мир! Вашему! Дому!». Ролик был опубликован на YouTube летом 2023 года.

По данным ТАСС, прокуратура решила проверить ролик по статье о производстве и распространении экстремистских материалов.

Осенью клип был удален с видеохостинга.

Ранее сегодня депутат Госдумы Андрей Луговой пригрозил, что группу «Би-2» в случае депортации из Таиланда с распростертыми объятиями примут в России «и в прямом, и в переносном смысле».

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Фото: epp.genproc.gov.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоМузыканты

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