Суд прекратил дело Лигалайза о дискредитации армии

Ранее СМИ сообщали, что поводом для судебной проверки стали обращения «общественников» из-за клипа музыканта на трек «Мир! Вашему! Дому!». Ролик был опубликован на YouTube летом 2023 года.

По данным ТАСС, прокуратура решила проверить ролик по статье о производстве и распространении экстремистских материалов.

Осенью клип был удален с видеохостинга.

Ранее сегодня депутат Госдумы Андрей Луговой пригрозил, что группу «Би-2» в случае депортации из Таиланда с распростертыми объятиями примут в России «и в прямом, и в переносном смысле».

