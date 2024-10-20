Суд повторно оштрафовал экс-главреда «Эха Москвы» Венедиктова

Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом экс-главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова из-за отсутствия соответствующей маркировки, пишет РИА Новости.

Минюст РФ признал иноагентом издание Ateo

Журналист признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

В феврале 2024 года за аналогичное нарушение Венедиктова штрафовал Черемушкинский суд Москвы. Согласно законодательству, два штрафа в год по статье об отсутствии маркировки иноагента могут повлечь возбуждение уголовного дела.

Ранее Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов музыкального критика Артемия Троицкого за высказывания против РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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