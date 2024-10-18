Минюст РФ признал иноагентом издание Ateo

Минюст внес в реестр иностранных агентов Telegram-канал Ateo, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что проект Ateo распространял материалы иноагентов, в том числе ложную информацию о решениях властей России, формировал негативный образ армии РФ, а также распространял фейки об избирательной системе в стране.

Экс-телеведущая Курбангалеева обжаловала статус иноагента

Уточняется, что владельцы и создатели проекта проживают за границей. На Telegram-канал Ateo Breaking сейчас подписаны более 540 тысяч пользователей.

Также в реестр иноагентов вошли врач Андрей Волна и депутат горсовета Северодвинска Сергей Илюхин.

Ранее иноагентом признали музыкального критика Артемия Троицкого, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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