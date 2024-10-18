Минюст РФ признал иноагентом издание Ateo

Уточняется, что владельцы и создатели проекта проживают за границей. На Telegram-канал Ateo Breaking сейчас подписаны более 540 тысяч пользователей.

Также в реестр иноагентов вошли врач Андрей Волна и депутат горсовета Северодвинска Сергей Илюхин.

Ранее иноагентом признали музыкального критика Артемия Троицкого, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

