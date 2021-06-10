Суд постановил разделить имущество Степаненко и Петросяна поровну

Как отмечает агентство, официального комментария от суда пока нет.

Артисты развелись в 2018 года после более 30 лет совместной жизни. Позже стало известно, что 74-летний Петросян связал себя узами брака со своей 31-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Для юмориста этот брак стал пятым.



