Суд постановил разделить имущество Степаненко и Петросяна поровну

Хамовнический суд Москвы постановил разделить имущество бывших супругов Евгением Петросяном и Еленой Степаненко поровну между ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса.

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Как отмечает агентство, официального комментария от суда пока нет.

Артисты развелись в 2018 года после более 30 лет совместной жизни. Позже стало известно, что 74-летний Петросян связал себя узами брака со своей 31-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Для юмориста этот брак стал пятым.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Ладыгин
ТЕГИ:Евгений Петросян
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