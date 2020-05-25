Family look: Петросян выложил первое совместное фото с Брухуновой
74-летний юморист Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой Татьяной Брухуновой. Их совместный снимок появился в Instagram сатирика. На нём супруги запечатлены в солнцезащитных очках и одинаковых плащах. Фото сопровождает подпись «Family look».
Ранее многочисленные СМИ сообщали, что 31-летняя Татьяна Брухунова и 74-летний Евгений Петросян узаконили свои отношения в конце прошлого года. Сообщалось, что это уже пятый брак юмориста. Со своей прежней женой Еленой Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года. Между тем, официальных комментариев по поводу свадьбы ни от артиста, ни от его помощницы Брухуновой не поступало, отмечает Ura.ru.
К слову, адвокат юмориста Евгения Петросяна ранее заявил, что его клиент обвиняет свою бывшую супругу Елену Степаненко в присвоении совместного нажитого имущества. Речь идет о статуэтке козлика, которую артист оценивает в 200 тысяч рублей.
Отмечается, что факт присвоения козлика всплыл случайно: Петросян заметил статуэтку на опубликованном недавно совместном фото телеведущей Ксении Собчак и Степаненко.
Козлика работы знаменитого израильского мастера юморист лично покупал на фабрике в городе Яффа. Жорин уточнил, что статуэтка находилась в квартире Петросяна в Зачатьевском переулке, в которой после развода поселилась Степаненко. Адвокат также рассказал, что эксперты намерены оценить около 5 тысяч предметов искусства и редких вещей, которые Степаненко и Петросян нажили в годы брака.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
353 тыс.+8 946 / сут.
Умерли
3 633+92 / сут.
Выздоровели
119 тыс.+5 499 / сут.
- Лукашенко призвал белоруссов готовиться ко второй волне COVID-19
- Вирусолог усомнился в возможности «победы» над COVID-19
- Появилось видео возможной эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
- Рогозин пообещал, что Россия не допустит приватизации Луны
- На юге России выпал майский снег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru