Family look: Петросян выложил первое совместное фото с Брухуновой

Ранее многочисленные СМИ сообщали, что 31-летняя Татьяна Брухунова и 74-летний Евгений Петросян узаконили свои отношения в конце прошлого года. Сообщалось, что это уже пятый брак юмориста. Со своей прежней женой Еленой Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года. Между тем, официальных комментариев по поводу свадьбы ни от артиста, ни от его помощницы Брухуновой не поступало, отмечает Ura.ru.

К слову, адвокат юмориста Евгения Петросяна ранее заявил, что его клиент обвиняет свою бывшую супругу Елену Степаненко в присвоении совместного нажитого имущества. Речь идет о статуэтке козлика, которую артист оценивает в 200 тысяч рублей.



Отмечается, что факт присвоения козлика всплыл случайно: Петросян заметил статуэтку на опубликованном недавно совместном фото телеведущей Ксении Собчак и Степаненко.

Козлика работы знаменитого израильского мастера юморист лично покупал на фабрике в городе Яффа. Жорин уточнил, что статуэтка находилась в квартире Петросяна в Зачатьевском переулке, в которой после развода поселилась Степаненко. Адвокат также рассказал, что эксперты намерены оценить около 5 тысяч предметов искусства и редких вещей, которые Степаненко и Петросян нажили в годы брака.

