В Турции в ДТП с автобусом АЭС «Аккую» погибла россиянка
В Турции в городе Мерсин в результате ДТП, в которое попали два автобуса, в том числе строящейся АЭС «Аккую», и легковой автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщает турецкое информационное агентство IHA.
Известно, что одной из погибших является 38-летняя гражданка России по фамилии Исмаилова. Она находилась в одном из автобусов. Второй — гражданин Турции сержант Бырыш Гюльчичек.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали 35 человек. Сейчас на месте происшествия находятся медики. Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Началось расследование инцидента.
По данным источника, авария произошла в уезде Силифке из-за того, что водитель автобуса, перевозившего местных рабочих АЭС на стройплощадку, потерял управление и выехал на встречную полосу. В результате этого он врезался в легковой автомобиль, в котором находился Гюльчичек, и в еще один автобус, после чего упал на бок.
Ранее «Известия» сообщили, что при столкновении автомобиля со столбом на трассе под Петербургом погиб один человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru