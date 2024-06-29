В Турции в ДТП с автобусом АЭС «Аккую» погибла россиянка

В Турции в городе Мерсин в результате ДТП, в которое попали два автобуса, в том числе строящейся АЭС «Аккую», и легковой автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщает турецкое информационное агентство IHA.

Известно, что одной из погибших является 38-летняя гражданка России по фамилии Исмаилова. Она находилась в одном из автобусов. Второй — гражданин Турции сержант Бырыш Гюльчичек.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали 35 человек. Сейчас на месте происшествия находятся медики. Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Началось расследование инцидента.