Суд попросил исправить недостатки иска к Деду Морозу

Суд оставил без движения иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к Деду Морозу, пока не будет предоставлена квитанция об оплате госпошлины. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.

Там отметили, что к иску об «обязании подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда», не приложен документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей. Мирзоев также не приложил к иску документы, подтверждающие направление копий иска и приложений к нему другим участникам процесса.

В пресс-службе отметили, что суд предложил Мирзоеву исправить недостатки искового заявления до 17 января 2022 года.