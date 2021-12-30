Суд попросил исправить недостатки иска к Деду Морозу

Суд оставил без движения иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к Деду Морозу, пока не будет предоставлена квитанция об оплате госпошлины. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.

Там отметили, что к иску об «обязании подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда», не приложен документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей. Мирзоев также не приложил к иску документы, подтверждающие направление копий иска и приложений к нему другим участникам процесса.

В пресс-службе отметили, что суд предложил Мирзоеву исправить недостатки искового заявления до 17 января 2022 года.

«Чувства верующих в Деда Мороза»: В Петербурге хотят засудить обидчика новогоднего волшебника

Ранее суд зарегистрировал гражданский иск Игоря Мирзоева к Деду Морозу, в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года и исполнить мечты, а также компенсировать моральный вред в размере 10 миллионов рублей. При этом в документах списка подарков и заветных желаний нет.

В заявлении говорится, что ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит подарки и не исполняет его заветные мечты.

На итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что мог бы выступить адвокатом Деда Мороза.

После подачи иска к Деду Морозу о неисполнении желаний к петербургскому адвокату вряд ли кто-то обратится за помощью, заявил бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вологодская ОбластьИскДед Мороз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры