Суд попросил исправить недостатки иска к Деду Морозу
Суд оставил без движения иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к Деду Морозу, пока не будет предоставлена квитанция об оплате госпошлины. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.
Там отметили, что к иску об «обязании подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда», не приложен документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей. Мирзоев также не приложил к иску документы, подтверждающие направление копий иска и приложений к нему другим участникам процесса.
В пресс-службе отметили, что суд предложил Мирзоеву исправить недостатки искового заявления до 17 января 2022 года.
Ранее суд зарегистрировал гражданский иск Игоря Мирзоева к Деду Морозу, в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года и исполнить мечты, а также компенсировать моральный вред в размере 10 миллионов рублей. При этом в документах списка подарков и заветных желаний нет.
В заявлении говорится, что ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит подарки и не исполняет его заветные мечты.
На итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что мог бы выступить адвокатом Деда Мороза.
После подачи иска к Деду Морозу о неисполнении желаний к петербургскому адвокату вряд ли кто-то обратится за помощью, заявил бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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