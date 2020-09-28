«С семьёй Ефремова – отличные отношения!»: Пашаев подаст в суд на СМИ

Семья актёра Михаила Ефремова, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, намерена обратиться в правоохранительные органы по поводу действий адвоката Эльмана Пашаев, сообщил источник ТАСС из окружения артиста. По его данным, родные Ефремова якобы хотят проверить его бывшего защитника на причастность к мошенническим действиям.

«В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий и в суде, когда слушалось дело», - приводит слова источника информационное агентство.

Эльман Пашаев в эфире НСН заявил, что отныне будет судиться со СМИ из-за подобных публикаций, с его точки зрения, порочащих его деловую репутацию. Он дал понять, что ТАСС не связывался с ним для комментария.

«Сегодня подаём в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. За все три месяца, что они (СМИ - прим. НСН) высказывались – и на ТАСС в том числе, и на остальные. Журналисты должны обе стороны слушать и писать», - сказал он.

Пашаев также подчеркнул, что оснований для подобных публикаций быть не должно.

«Это полнейший бред! У меня с семьёй (Ефремова – прим. НСН)» прекрасные отношения», - подчеркнул он, добавив, что остаётся на связи с близкими бывшего подзащитного.

Представитель потерпевшей стороны в деле Ефремова Александр Добровинский в беседе с НСН отметил, что адвокаты всегда действуют с согласия подзащитного.

«Ефремов соглашался со всем, что говорил ему Пашаев. В протоколе есть мой личный вопрос, который я задал господину Ефремову: «Согласны ли вы со всем, что говорит ваш адвокат, и разделяете ли вы его мнение?». Ефремов в протокол это сказал. Теперь представим ситуацию, когда приходит адвокат и говорит: давайте делать так и так. Сейчас вот так придумаем и сделаем. Если клиент-доверитель говорит, что это хорошая идея, адвокат делает», - отметил он.

Пашаев пытался доказать невиновность Ефремова в смертельном ДТП, однако ему это не удалось. После оглашения приговора артист отказался сотрудничать с Пашаевым и выбрал других юристов для подачи апелляции на приговор. Сам Пашаев лишился статуса адвоката за публичную активность во время этого процесса. Восстановить статус адвоката он сможет не раньше осени 2021 года.

