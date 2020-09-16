Суд перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Фургала

Московский городской суд принял решение перенести на пятницу, 18 сентября рассмотрение жалобы на продление срока содержания под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как пояснили в судебном присутствии, обвиняемый не успел ознакомиться со всеми материалами дела.

Ранее Фургалу продлили срок ареста до декабря. Защита экс-чиновника подала апелляционную жалобу, отмечает RT. Бывший глава региона содержится в следственном изоляторе «Лефортово».

Сергея Фургала задержали в начале июля. Его обвиняют в организации убийств и покушений на дальневосточных предпринимателей в начале 2000-ых годов. Экс-губернатор не признаёт своей вины. Уже третий месяц в Хабаровске проходят митинги в его поддержку, однако их численность неуклонно снижается.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АрестСудСергей Фургал
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