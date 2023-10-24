Суд перенес рассмотрение дела Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана

«Из-за неявки потерпевших и свидетелей заседание откладываем на 2 ноября», — заявил судья, уточнив, что оно начнется в 10:30.

Потерпевшими по делу о сожжении Корана выступают 13 имамов мечетей Грозного.

Журавеля задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением священной книги мусульман на фоне мечети. По словам подозреваемого, он сделал это за вознаграждение в 10 тысяч рублей по указанию спецслужб Украины, пишет RT. После инцидента было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве, Журавеля доставили в Чечню. Подозреваемый извинился за свой поступок и признал вину в сожжении Корана. При этом Журавель не сознался в хулиганстве.

