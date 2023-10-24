Суд перенес рассмотрение дела Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана
Висаитовский районный суд в Грозном отложил рассмотрение дела обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Об этом сообщает РИА Новости.
«Из-за неявки потерпевших и свидетелей заседание откладываем на 2 ноября», — заявил судья, уточнив, что оно начнется в 10:30.
Потерпевшими по делу о сожжении Корана выступают 13 имамов мечетей Грозного.
Журавеля задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением священной книги мусульман на фоне мечети. По словам подозреваемого, он сделал это за вознаграждение в 10 тысяч рублей по указанию спецслужб Украины, пишет RT. После инцидента было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве, Журавеля доставили в Чечню. Подозреваемый извинился за свой поступок и признал вину в сожжении Корана. При этом Журавель не сознался в хулиганстве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru