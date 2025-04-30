Трамп отказался от требования провести выборы на Украине
Американский лидер Дональд Трамп не будет требовать от своего украинского коллеги Владимира Зеленского проводить выборы на Украине, которые могут закончиться поражением для президента страны, по условиям мирного соглашения. Об этом со ссылкой на источники в европейской дипломатии сообщила газета The Telegraph.
Вместе с тем уступка Трампа вызвала у европейских дипломатов подозрение, поскольку Вашингтон по другим направлениям нарастил давление на Киев.
Ранее госсекретарь США Маруо Рубио заявил, что Россия и Украина должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время, иначе американская сторона откажется от посредничества в этом вопросе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru