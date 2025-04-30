СМИ: Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Копенгагене
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в столице Дании Копенгагене. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters.
По данным агентства, за рулём машины находился пожилой мужчина, который не справился с управлением.
«Пострадали не менее пяти человек», - говорится в сообщении.
Как сообщает датский телеканал TV2, автомобиль врезался в посетителей уличного кафе, водитель с места ДТП скрылся.
Ранее в канадском Ванкувере внедорожник въехал в толпу во время уличного фестиваля в честь дня Лапу-Лапу, погибли 11 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru