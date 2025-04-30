СМИ: Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Копенгагене

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в столице Дании Копенгагене. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters.

Под Нижним Новгородом автомобиль сбил семь пешеходов

По данным агентства, за рулём машины находился пожилой мужчина, который не справился с управлением.

«Пострадали не менее пяти человек», - говорится в сообщении.

Как сообщает датский телеканал TV2, автомобиль врезался в посетителей уличного кафе, водитель с места ДТП скрылся.

Ранее в канадском Ванкувере внедорожник въехал в толпу во время уличного фестиваля в честь дня Лапу-Лапу, погибли 11 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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