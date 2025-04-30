СМИ: Против звезды «Реальных пацанов» возбудили уголовное дело

Следственные органы предъявили обвинение актеру Армену Бежаняну, сыгравшему роль Арменки в сериале «Реальные пацаны». Против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны и использования недр». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ван Дамм оказался фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми

По версии следствия, обвиняемый нанес ущерб Пермскому краю в размере 140 млн рублей — фирма ООО «Гослесхоз», владельцем которой является Бежанян, нарушила правила добычи гравия: у организации не было технического проекта разработки. Актеру, который также является депутатом Осинской городской думы, грозит два года исполнительных работ.

Ранее голливудский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм попал в число обвиняемых по уголовному делу в Румынии о криминальной сети торговли людьми, в том числе детьми. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПреступленияПермский КрайАктерУголовное Дело

Горячие новости

Все новости

партнеры